Главный приз Венецианского кинофестиваля получил французский фильм «Событие»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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labiennale / Instagram
Главный приз Венецианского кинофестиваля — статуэтку «Золотого льва», получил французский фильм «Событие» режиссера Одри Диван.
«Событие» — экранизация одноименного романа Анни Эрно. В нем писательница рассказывает о том, как она сделала аборт в 1960-х годах — тогда они во Франции были еще незаконны.
За главный приз Венецианского кинофестиваля боролась 21 картина. «Серебряного льва» кинофестиваля получил Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса», а обладателем Гран-При стал Паоло Соррентино, снявший кинокартину «Рука бога».
Кроме этого, лучшим актером признан Джон Арсилья («На работе: Пропавшие 8»), лучшей актрисой — Пенелопа Крус («Параллельные матери»).
- Венецианский кинофестиваль является одним из старейших и самых престижных кинофестивалей мира. На нем показали три украинских фильма: ленту режиссера Валентина Васяновича «Відблиск», фильмы Олега Сенцова «Носорог» и Петера Керекеша «Цензорка». Последний получил награду в секции «Горизонты» за лучший сценарий.
- В 2020 году «Золотого льва» получила лента «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Главную роль в фильме сыграла обладательница двух «Оскаров» Фрэнсис Макдорманд. По сюжету ее героиня отправляется в путешествие по западу Америки на своем фургоне после того, как в родном городе произошел экономический кризис.