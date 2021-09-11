Reuters: В США детей в возрасте от 5 до 11 лет начнут вакцинировать от коронавируса
- Автор:
- София Телишевская
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Чиновники системы здравоохранения США предполагают, что в ближайшее время в стране позволят вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Речь идет исключительно о препарате от компании Pfizer.
Об этом сообщает Reuters.
Соответствующее решение Минздрав страны может принять уже в октябре текущего года.
Сейчас же медики ждут, когда у Pfizer будет достаточно результатов клинических испытаний, чтобы запросить разрешение на экстренное использования вакцины от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
В то же время Pfizer ранее заявляла, что данные о вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет будут готовы в сентябре.
- Британский регулятор одобрил использование вакцины против коронавируса Spikevax от компании Moderna для подростков в возрасте 12—17 лет.
- Moderna еще в конце мая заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна и эффективна для подростков.