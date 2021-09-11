У берегов Британии перехватили элитную яхту. На ней было две тонны кокаина стоимостью $220 млн
- Автор:
- София Телишевская
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Британские правоохранители перехватили в море возле Плимута элитную яхту под флагом Ямайки, на борту которой оказалось более двух тонн кокаина.
Об этом сообщило Национальное агентство по противодействию преступности в Лондоне.
Яхту под названием Kahu, которая направлялась из региона Карибских островов, остановили в 130 километрах от британского порта Плимут. На ее борту правоохранители обнаружили психотропные вещества и конфисковали их.
Груз оценивается в около 160 миллионов фунтов стерлингов, а это около 220 миллионов долларов.
Так, силовики задержали шесть человек, пятеро из которых это граждане Никарагуа и еще один — подданный Великобритании. Мужчинам объявили подозрение в наркоторговле и поместили под стражу.
В Нацагентстве предполагают, что кокаин планировали сбывать на территории Великобритании.
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