Без осадков и с теплом: прогноз погоды на воскресенье

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Pixabay / Daniel Borker

В воскресенье, 12 сентября в Украине не будет осадков, а максимальная температура воздуха составит +27 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«За счет воздействия поля повышенного атмосферного давления завтра, 12 сентября, осадков не ожидаем, лишь в Крыму местами небольшой кратковременный дождь», — говорится в прогнозе.

Укргидрометцентр

Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер преимущественно северный, 5 — 10 м/с.

Температура ночью +8... +13 °С, в южной части местами +14... +17 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +22... +27 °С, а на высокогорье Карпат и в горах Крыма — +16... +18 °С.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью +11...+13 °С, а днем +23... +25 °С.