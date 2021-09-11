Миссия МВФ приедет в Украину в течение следующих 12 дней. Они должны предоставить Киеву второй транш

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

В течение следующих 10—12 дней (ориентировочно, до 23 сентября) Международный валютный фонд отправит свою миссию в Украину. В Киеве они должны разработать соглашение по программе кредитования stand-by.

Об этом во время дискуссионной панели в рамках «Ялтинского экономического форума» сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

«Программа stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макростабильности и намерен подготовить Украину к следующему раунду структурных реформ. В течение 10—12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы разработать соглашение по stand-by и поддержать экономику Украины», — отметил Рашкован.

Он отметил, что Украина хорошо проходит экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Также сказал, что запланированный рост экономики на 3—4% — это недостаточно, нужно активнее работать с этим вопросом.

По его словам, цель Международного валютного фонда заключается в том, чтобы Украина со временем выровнялась в экономическом росте со своими соседями.

«Вопрос заключается в том, что дальше? Рост в 3—4%, запланированный в Украине, неплохой, однако программа МВФ предусматривает, чтобы Украина экономически выровнялась со своими соседями. Для этого Украине нужно больше роста, чем в Польше, Венгрии, Турции. Мировая экономика будет расти на 6%, поэтому мы должны стремиться к такому же росту. МВФ готов поддержать Украину в разработке политики, которая поможет решить эти вопросы», — резюмировал Рашкован.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.