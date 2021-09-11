Disney до конца года вернет кинотеатрам эксклюзивное право на прокат фильмов

Новости

pan xiaozhen / Unsplash

Компания Disney решила до конца этого года презентовать свои фильмы в кинотеатрах и лишь потом (через месяц) на своей платформе Disney+.

Об этом пишет Reuters.

До конца года компания отказалась от одновременной презентации своих фильмов, как это было во время пика пандемии из-за закрытия кинотеатров. Также на решение повлиял июльский иск актрисы Скарлетт Йоханссон, которая играла главную роль в фильме Marvel «Черная вдова». Disney выпустила фильм одновременно в кино и на своем сервисе, что снизило гонорар актрисы от кассовых сборов.

В Disney тогда заявили, что благодаря стримингу Йоханссон получила дополнительную компенсацию в $20 миллионов.

Как пишет Variety, компания «поверила в кинотеатры» после успешной премьеры фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец». В рамках эксперимента премьера прошла в кино, получив во всем мире $127,6 миллиона кассовых сборов.