Прорыли тоннель ржавой ложкой. В Израиле задержали двух особо опасных палестинцев, бежавших из тюрьмы

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Twitter / Richard Medhurst

Полиция Израиля задержала двух из шести палестинских заключенных, которые шестого сентября сбежали из одной из самых суровых тюрем — Гильбоа.

Преступников поймали в городе Назарет, сообщает Reuters.

Двух боевиков группировки «Исламский джихад» задержали на горе Кедумим. Их разоблачили, когда они просили у местных жителей еду.

Во время задержания боевики не оказывали сопротивления. Через несколько часов после захвата преступников из сектора Газы запустили ракету в сторону Израиля, но ее перехватил «Железный купол».

Еще четверо беглецов остаются на свободе. Трое из них — представители «Исламского джихада», один — член движения за национальное освобождение Палестины.

Напомним, в начале осени шестеро палестинцев бежали из тюремной камеры, прорыв тоннель ржавой ложкой. Самым опасным из беглецов израильтяне считают Захария Збейди — бывшего командира «Бригады мучеников Аль-Акса», военизированного крыла палестинской партии ФАТХ. Его осудили за теракты и убийства израильтян.