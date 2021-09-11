В школе Хмельницкого отравились 92 ребенка. В полицию обратились десятки родителей
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- Костя Андрейковец
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Luis Melendez / Unsplash
В школе Хмельницкого отравились 92 ребенка, из-за чего в подразделения полиции обратились 39 родителей.
Об этом сообщает полиция области, которая уже расследует нарушение санитарных правил и норм (ч. 1 ст. 325 УК) и назначила ряд экспертиз.
Установлено, что отравились ученики 1—4 классов. Все они питались в школьной столовой. Информацию о первых четырех случаях госпитализации детей полицейские получили 7 сентября, а после этого число госпитализированных детей и тех, кто лечится дома, начало резко расти.
Минимум 11 человек, в том числе одного взрослого, госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Специалисты уже провели дезинфекцию пищевого блока и устанавливают возбудителя инфекции, причины и обстоятельства отравления. Школу временно перевели на дистанционную форму обучения.
- В августе массовое отравление произошло на свадьбе в Ивано-Франковской области. 11 человек, в том числе трое детей, попали в больницу.
- До этого в гостинице Bugaz Sea View в Одесской области произошло массовое отравление детей. Девять детей в возрасте до 15 лет госпитализировали с подозрением на острую кишечную инфекцию.