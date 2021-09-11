Деоккупация Крыма и Донбасса: США готовы присоединиться к переговорам между Украиной и Россией

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к переговорам между Украиной и Россией, чтобы решить вопрос оккупированных Крыма и ОРДЛО. Однако Вашингтон выдвигает для этого определенные условия.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Говоря о формате переговоров, она напомнила, что еще при президентстве Барака Обамы она вместе с другими американскими чиновниками участвовала в параллельном процессе. В частности, Германия и Франция непосредственно были участниками переговоров в «нормандском формате» с Украиной и Россией. В то же время США поддерживали устремления, которые обсуждали Киев и Москва, чтобы «устранить пробелы и внести свою долю».

«Не похоже, чтобы все те усилия сильно сдвинули процесс в последнее время. Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что мы готовы возобновить взаимодействие каким-либо образом или в рамках «нормандского формата», или снова в качестве параллельной поддержки, если стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем там полезны», — сказала Нуланд.

Дипломат напомнила о видеоконференции с участием руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, а также представителей Франции и Германии.

«Там, по крайней мере, был более позитивный тон, и если этот процесс действительно изменится и приобретет жизненные формы, мы готовы помочь», — резюмировала заместитель государственного секретаря США.