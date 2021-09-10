Глава ВСК по «вагнеровцам»: Задержание боевиков не было спецоперацией и проводилось без участия других стран

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Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая заявила, что подготовка к задержанию боевиков «ПГК Вагнера» не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.

Об этом она рассказала на брифинге после заседания ВСК, передает «Эспрессо».

«ЧВК Вагнера», по словам Безуглой, полностью координируется властью России, даже во время частных заказов, а «еще на этапе сбора информации об этих людях детали стали известны России».

ВСК установила, что в 2018 году украинская разведка начала собирать информацию о «вагнеровцах». На фейковом сайте «Главное управление разведки Министерства обороны» проводили собеседования для того, «чтобы получить информацию о том, как действуют ЧВК и кто в них участвует». Этот специальное мероприятие завершили 6 июля 2020 года.

Безуглая отметила, что в июле того же года в Главное управление разведки Минобороны обратилась СБУ, и возникла идея о том, чтобы попытаться «вытащить» часть боевиков, которые, как предполагается, участвовали в вооруженных конфликтах, в первую очередь на Донбассе. По инициативе СБУ тогда и было начато «специальное мероприятие».

«А была ли это совместная операция с нашими партнерами, со спецслужбами других стран и так далее? Нет. Во-первых, это не была спецоперация. Остановимся на этом. Это было специальное мероприятие. Это было чисто украинское специальное мероприятие», — отметила она.

По замыслу ГУР и СБУ, после прибытия в Стамбул «вагнеровцев», летевших из Москвы, должны были задержать, «учитывая их участие в сирийской операции».

«Соответственно, по прибытии в Стамбул, предсказуемо, их бы задержали из-за того, что такие лица проходят по разным базам данных, соответственно, их задерживают в каждой цивилизованной стране. А учитывая их участие в сирийской операции, соответственно, в Турции — тем более. Никакого предметного сотрудничесва как общего специального мероприятия не было», — сказала Безуглая.

По словам главы ВСК, сотрудничества с Турцией тоже не было. А поскольку существовали коронавирусные ограничения, этот сценарий изменили на самолет из Минска в Стамбул.

Она добавила, что из-за политической ситуации в Беларуси (протесты после выборов президента) возникло «контрвзаимодействие спецслужб Украины, Беларуси и России». Безуглая также сообщила, что отвечавшие за операцию люди, которые работали в то время в СБУ и ГУР, больше не занимают свои должности.