«Эпоха маркетингового кошмара закончилась». Рада запретила сексизм и дискриминацию в рекламе
- Автор:
- София Телишевская
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который вводит ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе. Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.
За принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовали 307 депутатов. Результаты голосования обнародованы на сайте Рады.
Так, закон определяет трактовку двух понятий, что такое дискриминационная реклама и дискриминационная реклама по признаку пола.
Поэтому в рекламе запретят показывать:
- любое преимущество одного пола над другим;
- стереотипные роли мужчины и женщины;
- гендерное насилие;
- тело человека исключительно как сексуальный объект;
- контент с намеками (слова, звуки, изображения) на секс, если он не касается рекламируемого продукта.
Если же рекламодатель нарушит эти нормы, то его ждет штраф 60 тысяч гривен. В случае повторного нарушения эта сумма не увеличивается.
Если рекламодатель неверно указал стоимость рекламы, его могут оштрафовать на сумму до 1 700 грн. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.
В случае невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной и (или) распространенной с нарушением требований закона, на рекламодателей налагается штраф в размере 10,2 тысячи гривен.
Заместитель главы депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук поприветствовала принятие этого закона и отметила, что «наконец эпоха маркетингового кошмара закончилась».
«Больше никаких обнаженных тел, вульгарных лозунгов и других проявлений сексизма в рекламе. Цель нового закона — изменить культуру нашей рекламы», — отметила нардеп.
- Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендовал Кабинету министров ввести в 1 января 2024 года мораторий на рекламу лекарственных средств и медицинских препаратов.