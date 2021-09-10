«Эпоха маркетингового кошмара закончилась». Рада запретила сексизм и дискриминацию в рекламе

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект, который вводит ответственность за дискриминацию женщин и мужчин в рекламе. Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования.

За принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовали 307 депутатов. Результаты голосования обнародованы на сайте Рады.

Так, закон определяет трактовку двух понятий, что такое дискриминационная реклама и дискриминационная реклама по признаку пола.

Поэтому в рекламе запретят показывать:

любое преимущество одного пола над другим;

стереотипные роли мужчины и женщины;

гендерное насилие;

тело человека исключительно как сексуальный объект;

контент с намеками (слова, звуки, изображения) на секс, если он не касается рекламируемого продукта.

Если же рекламодатель нарушит эти нормы, то его ждет штраф 60 тысяч гривен. В случае повторного нарушения эта сумма не увеличивается.

Если рекламодатель неверно указал стоимость рекламы, его могут оштрафовать на сумму до 1 700 грн. Публичное опровержение дискриминационной рекламы может происходить добровольно или по решению суда.

В случае невозможности установления стоимости рекламы, изготовленной и (или) распространенной с нарушением требований закона, на рекламодателей налагается штраф в размере 10,2 тысячи гривен.

Заместитель главы депутатской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук поприветствовала принятие этого закона и отметила, что «наконец эпоха маркетингового кошмара закончилась».

«Больше никаких обнаженных тел, вульгарных лозунгов и других проявлений сексизма в рекламе. Цель нового закона — изменить культуру нашей рекламы», — отметила нардеп.