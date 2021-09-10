Главнокомандующий ВСУ Залужный назвал численность российских войск на границе и на Донбассе
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Россия активно проводит боевую подготовку вблизи украинской границы, чем пытается разрушить систему международной и европейской безопасности.
Об этом сообщает «Новинарня».
Также он назвал численность войск РФ вокруг Украины, в Крыму и на Донбассе — около границы и в Крыму развернуто 46 батальонных тактических групп (с бронетехникой и артиллерией), 12 тактических групп (сухопутных), две ракетные бригады, четыре отряда спецназначения, а также группа катеров и группа вертолетов.
Общая численность российской группировки на подконтрольных боевикам «ДНР» и «ЛНР» территориях составляет более 37 тысяч человек.
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