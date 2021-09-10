ЕС официально продлил антироссийские санкции за агрессию против Украины

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Rock Cohen / Flickr

Совет Европейского союза утвердил продление персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Санкции ограничивают поездки, замораживают активы и запрещают предоставлять финансы, или другие экономические ресурсы подсанкционным физлицам и организациям. Санкции применяются к 177 физическим лицам и 48 юридическим.

Отмечается, что решение о продлении ограничений было принято по письменной процедуре. Оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.