ЕС официально продлил антироссийские санкции за агрессию против Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
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Rock Cohen / Flickr
Совет Европейского союза утвердил продление персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
«Сегодня Совет ЕС решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев до 15 марта 2022 года», — говорится в сообщении.
Санкции ограничивают поездки, замораживают активы и запрещают предоставлять финансы, или другие экономические ресурсы подсанкционным физлицам и организациям. Санкции применяются к 177 физическим лицам и 48 юридическим.
Отмечается, что решение о продлении ограничений было принято по письменной процедуре. Оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.
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