Госпогранслужба усилила охрану границы с Беларусью

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Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба усилила охрану государственной границы с Беларусью.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственной границы. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что государственная граница круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера Госпогранслужбы.

«Вместе с тем пограничники прорабатывают всю информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы, и эффективно взаимодействуют с подразделениями ВСУ и другими структурами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия проводятся для предотвращения «возможных правонарушений, недопущения провокаций, нестандартных ситуаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц».