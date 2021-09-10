Госпогранслужба усилила охрану границы с Беларусью
- Автор:
- Олег Панфилович
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Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба усилила охрану государственной границы с Беларусью.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Пограничное ведомство обеспечивает усиленную охрану государственной границы. Для этого привлечены все необходимые ресурсы, в том числе специальные подразделения», — говорится в сообщении.
Там пояснили, что государственная граница круглосуточно патрулируют наряды со служебными собаками, пограничная авиация, ведется мониторинг с постов наблюдения, а на водных участках границы применяются катера Госпогранслужбы.
«Вместе с тем пограничники прорабатывают всю информацию, которая может влиять на состояние охраны государственной границы, и эффективно взаимодействуют с подразделениями ВСУ и другими структурами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мероприятия проводятся для предотвращения «возможных правонарушений, недопущения провокаций, нестандартных ситуаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц».
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