В Японии выявили 18 случаев штамма коронавируса «Эта». О нем мало что известно

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Япония подтвердила 18 случаев заражения штаммом коронавируса «Эта», который Всемирная организацией здравоохранения обозначила как вариант, который вызывает интерес (VOI). Эта категория означает меньшую обеспокоенность, чем штаммы «Альфа» и «Дельта» (их классифицируют как варианты, которые вызывают обеспокоенность (VOC).

Об этом сообщает The Japan Times.

Эти 18 человек въезжали в Японию в период с декабря прошлого года до 3 сентября.

Штамм «Эта» выявили в ряде стран с первого декабря 2020 в Великобритании и Нигерии. По миру этот штамм начал распространяться с марта по май, но с тех пор количество случаев постепенно уменьшалось. О варианте «Эта» мало что известно, в том числе о том, насколько сильно он заразен.

World Health Organization (WHO)

Данные японского Минздрава свидетельствуют, что в стране также подтвердили штамм «Каппа» у 19 человек. Кроме этого, в Японии подтвердили варианты «Альфа», «Бета», «Дельта», «Гамма», «Лямбда» и «Мю» (снижает иммунитет, полученный после вакцинации).