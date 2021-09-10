Компания Amazon заплатит за обучение 750 тысяч сотрудников
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
В США компания Amazon оплатит обучение в колледже для более чем 750 тысяч сотрудников. Это способ привлечь и удержать персонал на жестком рынке труда в Штатах.
Об этом говорится в блоге компании, а детали сообщает газета The Wall Street Journal.
Amazon покроет стоимость обучения и учебников для сотрудников, которые получают степень бакалавра в различных университетах по всей стране. Такой бонус для персонала с почасовой зарплатой будет доступен спустя 90 дней работы в компании. Названия конкретных учебных заведений не приводятся. Компания также покроет расходы на получение степени младшего специалиста, программу завершения средней школы, сертификацию английского как второго языка или другие программы.
«Карьерный рост — это новая минимальная заработная плата. Большинство взрослых не могут позволить себе роскошь бросить работу и пойти учиться на полный день», — сказала Ардин Уильямс, вице-президент Amazon по развитию персонала.
Она добавила, что, вероятно, Amazon будет поддерживать научные степени в области технологий, инженерии и здравоохранения, в том числе. Кроме того, компания не будет требовать, чтобы сотрудники возвращали плату за обучение, если они покидают компанию в середине курса или вскоре после завершения программы.
По данным газеты, на это потратят $1,2 миллиарда до 2025 года. WSJ пишет, что такая кампания отражает то, что руководители считают реальностью в корпоративной сфере: даже $15 в час — базовая заработная плата Amazon — уже недостаточно для привлечения большого количества сотрудников. По мере того как все больше работодателей и городов повышают минимальную заработную плату, крупные компании стремятся выделиться за счет дополнительных льгот: более длительные отпуска, гибкий рабочий график, доступ к неотложной помощи по уходу за детьми.
По данным Министерства труда США, в июле количество вакансий достигло нового рекордного уровня — 10,9 миллиона, что превышает число безработных более чем на два миллиона.
- Amazon — это крупнейшая корпорация по продаже товаров и услуг через интернет, основанная в 1994 году. Выручка Amazon в 2020 году составила $386,1 миллиарда (в 2019 году было $280,5 миллиарда). Основатель компании Джефф Безос — самый богатый человек в мире. По данным Forbes его состояние достигает $196,2 миллиарда.
- 5 июля 2021 года Джефф Безос официально ушел с должности гендиректора Amazon. Полномочия перешли к Эндрю Джесси, ранее руководившему компанией Amazon Web Services.