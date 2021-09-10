Компания Amazon заплатит за обучение 750 тысяч сотрудников

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В США компания Amazon оплатит обучение в колледже для более чем 750 тысяч сотрудников. Это способ привлечь и удержать персонал на жестком рынке труда в Штатах.

Об этом говорится в блоге компании, а детали сообщает газета The Wall Street Journal.

Amazon покроет стоимость обучения и учебников для сотрудников, которые получают степень бакалавра в различных университетах по всей стране. Такой бонус для персонала с почасовой зарплатой будет доступен спустя 90 дней работы в компании. Названия конкретных учебных заведений не приводятся. Компания также покроет расходы на получение степени младшего специалиста, программу завершения средней школы, сертификацию английского как второго языка или другие программы.

«Карьерный рост — это новая минимальная заработная плата. Большинство взрослых не могут позволить себе роскошь бросить работу и пойти учиться на полный день», — сказала Ардин Уильямс, вице-президент Amazon по развитию персонала.

Она добавила, что, вероятно, Amazon будет поддерживать научные степени в области технологий, инженерии и здравоохранения, в том числе. Кроме того, компания не будет требовать, чтобы сотрудники возвращали плату за обучение, если они покидают компанию в середине курса или вскоре после завершения программы.

По данным газеты, на это потратят $1,2 миллиарда до 2025 года. WSJ пишет, что такая кампания отражает то, что руководители считают реальностью в корпоративной сфере: даже $15 в час — базовая заработная плата Amazon — уже недостаточно для привлечения большого количества сотрудников. По мере того как все больше работодателей и городов повышают минимальную заработную плату, крупные компании стремятся выделиться за счет дополнительных льгот: более длительные отпуска, гибкий рабочий график, доступ к неотложной помощи по уходу за детьми.

По данным Министерства труда США, в июле количество вакансий достигло нового рекордного уровня — 10,9 миллиона, что превышает число безработных более чем на два миллиона.