Зеленский: Вероятность полномасштабной войны с Россией остается
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба президента Украины
Президент Владимир Зеленский считает вероятной полномасштабную войну Украины с Россией — угроза со стороны РФ остается.
Об этом он заявил во время форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве.
«Большая война может быть, это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, есть такая вероятность», — сказал президент.
Он добавил, что Россия в 2014 году «сделала шаг вперед» в начале полноценной войны, но украинская армия ее остановила. Глава государства продолжает надеяться на предметную встречу с президентом Владимиром Путиным.
«Россия не хочет быстро решить вопрос — завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий», — сказал Зеленский.
- После встречи Зеленского с президентом США и подписания совместной декларации, в Кремле заявили, что вопрос Украины в НАТО — прямая угроза для России. Кремль обещает «принять меры». При этом Путин готов говорить с Зеленским, но вопрос Крыма обсуждать не намерен.