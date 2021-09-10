Зеленский: Вероятность полномасштабной войны с Россией остается

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Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский считает вероятной полномасштабную войну Украины с Россией — угроза со стороны РФ остается.

Об этом он заявил во время форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве.

«Большая война может быть, это будет самая большая ошибка РФ. После этого никогда не будет существовать соседства РФ, Украины и Беларуси. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, есть такая вероятность», — сказал президент.

Он добавил, что Россия в 2014 году «сделала шаг вперед» в начале полноценной войны, но украинская армия ее остановила. Глава государства продолжает надеяться на предметную встречу с президентом Владимиром Путиным.

«Россия не хочет быстро решить вопрос — завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий», — сказал Зеленский.