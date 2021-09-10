Портал госуслуг «Дія» сутки не будет работать из-за обновления
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Портал государственных услуг «Дія» до ночи 11 сентября не будет работать из-за запуска обновлений.
На портале обновляют адресные справочники, чтобы в будущем принадлежность населенных пунктов к общинам отображалась без ошибок.
«Мы работаем в турборежиме, чтобы возобновить услуги как можно быстрее», — заявили в пресс-службе портала.
- За август и сентябрь в сервисе «Дія» появилась возможность изменить приписку к военкомату онлайн и подать заявление на бракосочетание, а в мобильном приложении для всех украинцев стал доступен COVID-сертификат.