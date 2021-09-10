Портал госуслуг «Дія» сутки не будет работать из-за обновления

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Портал государственных услуг «Дія» до ночи 11 сентября не будет работать из-за запуска обновлений.

На портале обновляют адресные справочники, чтобы в будущем принадлежность населенных пунктов к общинам отображалась без ошибок.

«Мы работаем в турборежиме, чтобы возобновить услуги как можно быстрее», — заявили в пресс-службе портала.