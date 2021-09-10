Байден во второй раз поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином

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Prachatai / Flickr

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудили по телефону ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт.

Разговор состоялся в четверг, 9 сентября.

«Два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, где наши интересы совпадают, а также те, где наши интересы, ценности и взгляды расходятся. Они договорились открыто и прямолинейно обсуждать обе группы вопросов», — говорится в сообщении Белого дома.

Главы государств договорились избегать конфликтов на фоне конкуренции между странами. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, лидеры двух стран также коснулись вопроса экономики, климата и борьбы с распространением коронавируса.