Байден во второй раз поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Prachatai / Flickr
Президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудили по телефону ответственность США и Китая за то, чтобы конкуренция между ними не перерастала в конфликт.
Разговор состоялся в четверг, 9 сентября.
«Два лидера провели широкую стратегическую дискуссию, в ходе которой обсудили сферы, где наши интересы совпадают, а также те, где наши интересы, ценности и взгляды расходятся. Они договорились открыто и прямолинейно обсуждать обе группы вопросов», — говорится в сообщении Белого дома.
Главы государств договорились избегать конфликтов на фоне конкуренции между странами. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации, лидеры двух стран также коснулись вопроса экономики, климата и борьбы с распространением коронавируса.
- Ранее Байден заявил, что между Китаем и США существует острая конкуренция, которая, по его мнению, не должна перерастать в конфликт. Президент США также пообещал не ввязываться в торговые войны с КНР, как это делал его предшественник Дональд Трамп. Это их второй разговор с февраля. В первой беседе Байден заявил, что обеспокоен нарушением прав человека в Китае.