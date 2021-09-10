Франция предоставила гражданство 12 тысячам работников, которые подвергалась риску во время работы в пандемию

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Франция предоставила гражданство более 12 тысячам передовых работников, чья работа подвергала их риску во время пандемии коронавируса. Об этом заявила министр по вопросам гражданства Марлен Шиаппа, которую цитирует The Guardian.

Гражданство они получили по ускоренной процедуре, которая обычно длится до двух лет. Также для них сократили срок обязательного проживании в стране перед получением гражданства — с пяти лет до двух.

«Передовые работники откликнулись на призыв нации, поэтому правильно, что нация делает шаг навстречу. Страна выстояла благодаря им. Я поздравляю наших новых соотечественников и благодарю их от имени республики. Страна их тоже благодарит», — сказала Шиаппа.

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В сентябре 2020 года Министерство внутренних дел пригласило тех, кто активно участвовал в борьбе с кризисом в области здравоохранения, подать заявку на ускоренную натурализацию. Заявку подали 16 381 человек, 12 012 из них получили одобрение. Среди них — специалисты в области здравоохранения, службы безопасности и уборки, те, кто ухаживал за детьми основных работников, работники по дому и сборщики мусора.

В апреле 2020 года сотрудники французских больниц и домов престарелых получили необлагаемые налогом бонусы в размере от €1 000 до €1 500 как благодарность от правительства за их работу во время коронакризиса. Кроме этого, в августе 2020 года 320 тысяч работников по уходу на дому получили бонусы в размере €1 000.