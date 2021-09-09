Суд избрал меру пресечения попавшемуся на взятке главе Летной академии НАУ

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Суд в Кропивницком избрал меру пресечения главе Летной академии НАУ Александру Чумаку, которого поймали на взятке.

Об этом пишет в своем Facebook управлениt СБУ в Кировоградской области.

Отмечается, что Ленинский суд Кропивницкого арестовал Чумака на два месяца. Однако в качестве альтернативы определил залог в размере 568 тысяч гривен.

«Это произошло со второй попытки, после повторного сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины по факту вымогательства и получения взятки в размере 20 тысяч долларов США за заключение договоров с местным предпринимателем», — сообщили в СБУ.