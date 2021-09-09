«Разгар бабьего лета». Синоптики рассказали о погоде в выходные

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Artur Aleksanian / Unsplash

В выходные в Украине будет царить теплая и сухая погода, температура ночью составит +11...+17 °C, днем до +28 °C.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

На западе страны с 10 по 13 сентября температура составит +24...+ 25 °C. В начале недели в некоторых районах могут пройти дожди, но температура существенно не изменится. Ночью будет прохладно — до +12 °C.

В высокогорье Карпат днем ожидается до +18 °C, ночью +10...+ 11 °C. На Закарпатье в основном ясно, дневная температура до +25 °C, ночная +10...+ 12 °C. Без осадков. На востоке Украины ожидается до +27 °C. В Харьковской области воздух прогреется до +24 °C. Осадков в этих регионах не прогнозируют, лишь небольшую облачность.

На юге страны в выходные днем столбик термометра покажет +28 °C, ночью до +17 °C. При этом температура воды в Черном море возле Одессы снизится до +19 °C.

В центральных и северных областях Украины 10—13 сентября ожидается легкая облачность. Температура воздуха днем +23...+ 25 °C. В Киеве 10—13 сентября прогнозируют +23...+ 24 °C, ночью будет до +15 °C.

Также ресурс сообщает, что 11—12 сентября возможные небольшие геомагнитные бури.