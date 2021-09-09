«Оценку должна дать Венецианская комиссия». Кличко возмущен законопроектом о столице
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- Костя Андрейковец
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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал законопроект «О Киеве — столице Украины» № 2143-3, который может ограничить его власть. Он считает, что документ, который рассматривается в Верховной Раде, должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии и Совета Европы.
Об этом говорится в его заявлении на сайте КГГА.
«К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевой целью этого законопроекту одно. Убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху [...]. Убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление. Вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы», — заявил мэр.
Он отметил, что идея разделить должности городского главы и главы КГГА нарушает Конституцию и Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу.
- В октябре 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о столице № 2143-3. Теперь профильный комитет планирует рассмотреть 900 поправок к документу.
- В основе проекта закона — разграничение полномочий председателя Киевской городской государственной администрации и мэра Киева. Согласно статье 118 Конституции Украины, председателя КГГА назначает на должность президент по представлению Кабинета министров, а мэра избирают местные жители.
- В прошлом году мэр Киева Виталий Кличко подал в Раду альтернативный законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины».