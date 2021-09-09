Общественные организации призвали Раду не утверждать процедуру отбора в КС без участия международных экспертов

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

Общественные организации призвали Верховную Раду не принимать законопроект №4533 о конституционной процедуре без введения конкурсного отбора судей Конституционного суда с участием международных экспертов.

Об этом говорится в их обращении.

«Этот законопроект консервирует политические назначения судей Конституционного Суда и сохранит зависимость КСУ от действующей власти. Настоящая реформа Конституционного Суда возможна исключительно в случае введения конкурсной процедуры отбора с участием международных экспертов», — говорится в заявлении.

2 сентября на заседании парламентского комитета по правовой политике под председательством депутата фракции «Слуга народа» Андрея Костина нардепы отказались поддерживать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного Суда.

«Таким образом, профильный комитет решил исключить ранее учтенные поправки по конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность судьи КСУ, оставив ее такой, какая есть на сегодня. Это противоречит второму выводу Венецианской комиссии от декабря 2020 года, в которой члены Комиссии отметили, что «существует общее ощущение, что назначения судей преимущественно политически мотивированные». Поэтому назначать новых судей Конституционного Суда можно только по новой процедуре, важную роль в которой должны сыграть международные и общественные эксперты», — настаивают активисты.

Они напомнили, что в январе послы «Большой семерки» призвали Украину прекратить текущие конкурсы в Конституционный суд до введения прозрачной процедуры отбора его судей. Послы также советовали ввести настоящую конкурсную процедуру отбора судей КС по значительного участия международных экспертов.

Активисты настаивают, что если депутаты поддержат законопроект №4355 без поправки о привлечении международных экспертов к отбору судей КС, они сознательно сохраняют зависимость Конституционного Суда от политической конъюнктуры, что позволит и дальнейшее принятие этим судом «заказных, антиукраинских решений, срежиссированных государством-агрессором».

Также активисты призывают нардепов безотлагательно рассмотреть законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева, который пятый месяц находится в комитете по правовой политике.

Обращение подписали Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции и Автомайдан.