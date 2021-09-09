Глава НБУ: Сумма второго транша от МВФ Украине может быть выше $700 млн
- Автор:
- София Телишевская
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Второй транш по программе stand-by от Международного валютного фонда для Украины может быть больше ожидаемой суммы из-за пропуска предыдущих сроков предоставления транша. Сама миссия Фонда ожидается в сентябре.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.
«Второй транш должен составлять 500 млн СПЗ, это где-то 700 миллионов долларов, но с учетом пропуска нескольких траншей сумма может быть больше. Но детальнее — после дискуссии с Фондом в сентябре», — сказал он в ходе пресс-брифинга.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти пять миллиардов долларов с немедленным выделением 2,1 миллиарда долларов первого транша.
- После этого были определены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020 года и 15 мая и 15 октября — в 2021 году. Размеры второго и третьего транша составляют по 700 миллионов долларов, третьего — 560 миллионов долларов и завершающего четвертого — 980 миллионов долларов.
- Впрочем, этот план нарушили. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
- В июне-июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, и еще ряд поправок к законам.