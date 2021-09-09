Турция разрешила въезд детям до 12 лет без ПЦР-теста

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Турция разрешила детям до 12 лет въезд без ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на антиген.

Об этом сообщается на сайте турецкого МВД.

«Дети в возрасте до 12 лет будут освобождены от предоставления справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справки о вакцинации или антиген-теста при въезде в Турцию», — говорится в сообщении.

Прежде въезд без ПЦР-теста был разрешен детям до 6 лет. Новые же правила будут действовать до конца сентября с последующим продлением или пересмотром требований.

Лицам старше 12 лет для въезда в Турцию справка потребуется. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до приезда, а экспресс-тест на антиген — не ранее чем за 48 часов. Свободный въезд для людей, которые полностью вакцинированы не менее чем за 14 дней до поездки.