«Кощунственные измышления». Кремль отрицает, что глава МЧС погиб на отдыхе, а не во время учений
- Автор:
- София Телишевская
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ТАСС
В Кремле считают «кощунственными измышлениями», появившиеся в СМИ версии об обстоятельствах гибели главы МЧС Евгения Зиничева.
Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Meduza.
«Никаких там версий нет. Есть одна реальная версия. Все остальное — это просто уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что Кремлю абсолютно понятны обстоятельства случившегося. При этом на вопрос о том, произошло ли ЧП в ходе ведомственных учений, Песков заключил, что «вчера все было сказано».
По официальной информации МЧС, Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время межведомственных учений в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника.
«Министр прыгнул в воду за сорвавшимся с обрыва кинематографистом и разбился о камень», — говорят власти.
Позже в СМИ появлялись сообщения, что Зиничев и Мельник погибли не во время учений, а при посещении водопада — на плато Путорана в 120 километрах от Норильска. Издание Readovka утверждает, что не министр пытался спасти режиссера, а наоборот — Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада.
- Утром 8 сентября в России сообщили о том, что министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб на учениях. Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности страны. В течение почти десяти лет — с 2006 по 2015 год — Зиничев работал в охране Владимира Путина, сопровождая его в поездках.