Глава МИД Кулеба: Эвакуации из Афганистана просят 159 граждан Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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На территории Афганистана остаются 159 граждан Украины, которые просят эвакуации.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда».
По его словам, для организации эвакуационных рейсов украинские дипломаты работают через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через дипведомства стран, которые имеют связи с «Талибаном».
«Хочу подчеркнуть, что те граждане Украины, которые обратились с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска, для безопасности которых существуют реальные угрозы. Это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты», — добавил министр.
- Ночью 30 августа аэропорт Кабула покинули силы США, закончив свое 20-летнее пребывание в стране. Военные США перед уходом вывели из строя часть оставленной техники — авиацию, бронетехнику и систему ПРО. После этого аэропорт заняли талибы, а рейсы прекратились.
- За время эвакуации шесть украинских рейсов вывезли более 650 человек. На начало сентября в стране эвакуации ждали около 200 граждан Украины.
- 9 сентября агентство Reuters сообщило, что талибы позволят 200 американцам, а также гражданам других стран покинуть Афганистан. По словам источника, об этом с боевиками договорился спецпредставитель США Залмай Халилзад. Эвакуация чартерными рейсами из Кабула может начаться уже сегодня.