В Раде депутаты Тищенко и Лерос устроили потасовку из-за дела «вагнеровцев»

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Во время заседания Верховной Рады 9 сентября произошла потасовка между двумя народными избранниками — Николаем Тищенко от «Слуги народа» и его бывшим однопартийцем Гео Леросом.

Инцидент произошел, когда Лерос в Раде требовал объяснений от президента Владимира Зеленского о провале операции по задержанию бойцов «ЧВК Вагнера».

Лерос вышел на трибуну во время отчета ВСК по УЗ и заявил, что единственная временная следственная комиссия, которая нужна, — по «вагнеровцам».

«Нас интересует, кто из этой парочки — господин президент или его «секретарша» Ермак — слили эту спецоперацию», — заявил Лерос.

Тищенко решил заступиться за команду президента и начал выталкивать Лероса с трибуны. К ним подошли еще несколько депутатов из других фракций, чтобы успокоить депутатов.

Позже нардепы объяснили свое поведение — Тищенко сказал, что воспринял слова Лероса как оскорбление президента и решил защитить честь последнего. А Лерос считает, что в его словах не было оскорблений Зеленского.

В то же время, комментируя заявление главы фракции Давида Арахамия о необходимости временно отстранить нардепов от участия в заседаниях, Тищенко отметил, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте.