В Раде депутаты Тищенко и Лерос устроили потасовку из-за дела «вагнеровцев»
- Автор:
- София Телишевская
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Во время заседания Верховной Рады 9 сентября произошла потасовка между двумя народными избранниками — Николаем Тищенко от «Слуги народа» и его бывшим однопартийцем Гео Леросом.
Инцидент произошел, когда Лерос в Раде требовал объяснений от президента Владимира Зеленского о провале операции по задержанию бойцов «ЧВК Вагнера».
Лерос вышел на трибуну во время отчета ВСК по УЗ и заявил, что единственная временная следственная комиссия, которая нужна, — по «вагнеровцам».
«Нас интересует, кто из этой парочки — господин президент или его «секретарша» Ермак — слили эту спецоперацию», — заявил Лерос.
Тищенко решил заступиться за команду президента и начал выталкивать Лероса с трибуны. К ним подошли еще несколько депутатов из других фракций, чтобы успокоить депутатов.
Позже нардепы объяснили свое поведение — Тищенко сказал, что воспринял слова Лероса как оскорбление президента и решил защитить честь последнего. А Лерос считает, что в его словах не было оскорблений Зеленского.
В то же время, комментируя заявление главы фракции Давида Арахамия о необходимости временно отстранить нардепов от участия в заседаниях, Тищенко отметил, что готов понести ответственность за свое поведение в парламенте.
- Накануне американское издание CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных должностных лиц украинской разведки сообщило, что разведка США якобы поддерживала спецоперацию по задержанию членов «Частной военной компании Вагнера»
- В Офисе президента считают дезинформацией свидетельства источников, на которых строится материал CNN об операции с задержанием членов «ЧВК Вагнера» в Минске год назад.