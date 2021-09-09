В США на аукционе за $1,7 млн продают BMW, в котором расстреляли рэппера 2Pac
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Backgrid
В американском Лас-Вегасе на аукционе за $1,7 млн продают автомобиль BMW 750IL серии 1996 года, в котором расстреляли рэппера Тупака Шакура (2Pac).
Об этом сообщает портал TMZ.
BMW выставили в автосалоне Celebrity Cars Las Vegas, который находится недалеко от места, где в Шакура стреляли.
Указано, что машина полностью восстановлена (все повреждения и дырки от пуль на кузове убрали) и она уже успела сменить несколько владельцев. Новый владелец получит все документы с историей ремонта авто, а также несколько артефактов.
- Тупак Шакур был убит в 1996 году во время конфликта между рэпперами Восточного и Западного побережья Америки. В Лас Вегасе его авто расстреляли из проезжающей мимо машины. От многочисленных пулевых ранений он скончался в реанимации.
- В сентябре 2020 года аукционный дом Sothebyʼs провел первые в мире хип-хоп торги. На них за $600 тысяч продали пластиковую корону рэппера Notorious B.I.G.