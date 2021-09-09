Российские наемники обстреляли железную дорогу в Донецкой области. Движение поездов ограничили

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Утром 9 сентября в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги российско-оккупационные войска начали обстрелы из тяжелого вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці», анонсируя остановку движения поездов.

Снаряды летели с неподконтрольной Украине территории и падали на расстоянии двух километров от станции.

Сейчас повреждений инфраструктуры нет, но ради безопасности сотрудников станции и пассажиров эвакуировали в укрытие.

До стабилизации ситуации движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман — Скотоватая — Лозовая и № 6003/6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск ограничили до станции Фенольная.

«Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации», — сообщили в УЗ.