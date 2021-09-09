Теракты в Париже 2015 года: главный подозреваемый в суде назвал себя солдатом «Исламского государства»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Главный подозреваемый в терактах в Париже 2015 года 31-летний Салах Абдеслам в первый день судебного процесса назвал себя солдатом «Исламского государства» и накричал на судью.
Об этом пишет Reuters.
Абдеслам явился на заседание в черной маске, а когда ему дали слово, он снял маску и сказал суду: «Я бросил свою работу, чтобы стать солдатом «Исламского государства».
В ответ на просьбу судьи назвать свое имя Абдеслам произнес исламскую присягу шахаду: «Я хочу засвидетельствовать, что нет другого бога, кроме Аллаха, и что Мухаммед является его пророком». После этого он две минуты кричал на судью, заявляя, что с подсудимыми обращались «как с собаками».
С мест, где сидят потерпевшие и родственники убитых, Абдесламу крикнули: «Ублюдок, 130 человек погибли».
Остальные 19 подсудимых, которых обвиняют в помощи террористам, либо молчали на суде, либо отвечали кратко.
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