В Париже начался суд над джихадистами, причастными к терактам 2015 года. Тогда погибли 130 человек

В Париже начался судебный процесс над 20 подозреваемыми в причастности к теракту джихадистов в столице Франции 13 ноября в 2015 году, когда от рук террористов погибли 130 человек и более 400 получили ранения.

Об этом сообщают Deutsche Welle и Reuters.

На скамье подсудимых мужчины, так или иначе оказывавшие поддержку 9 террористам, которые провели атаки. Из этой двадцатки напрямую джихадистам помогал лишь один — Салах Абдеслам, который привез террористов к концертному залу «Батаклан». Остальные 19 человек подозреваются в том, что они оказывали логистическую поддержку. При этом шестерых судят заочно — скорее всего, они убиты в боях в Ираке и Сирии. Потерпевшую сторону представляют 1 800 человек (истцов) и более 300 адвокатов. Ожидается, что судьи объявят приговор 24 или 25 мая 2022 года.

Пока пожизненное заключение грозит 31-летнему Абдесламу, который входил в группу нападения, но сбежал.

Дело насчитывает более миллиона страниц (500 томов). На процессе выступят множество свидетелей, силовиков, а также экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший глава МВД Бернар Казнев.

Начало суда сопровождается повышенными мерами безопасности. Полиция перекрыла для автомобилей и пешеходов улицы вокруг Дворца правосудия в центре Парижа и улицы, окружающие берега Сены. Для участников заседания установили пропускные пункты досмотра.