NASA создало анимацию полета на самый дорогой астероид Psyche 16. Его оценивают в $700 квинтильонов
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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NASA
Космическое агентство NASA представило анимацию будущего полета на самый дорогой астероид из всех когда-либо обнаруженных — Psyche 16. Стоимость драгоценных металлов на этом астероиде оценивают в $700 квинтильонов.
Об этом сообщает Nerdist.
Сейчас астероид находится на расстоянии 370 миллионов километров от Земли, а его размеры составляют 214 × 181 × 145 км. Большую часть астероида составляют металлы, в том числе драгоценные.
NASA планирует отправить к астероиду одноименную миссию Psyche в 2022 году. Но сам зонд прибудет на место только к 2026 году, поскольку тогда астероид будет ближе всего к Земле. А пока этого не произошло, в NASA анимировали полет.
На анимации видно, как зонд приближается к астероиду, а затем пролетает через каньоны Psyche 16.
Ближе к концу видео NASA показывает, как зонд обнаруживает куски породы с вкраплением золота. Ученые предполагают, что наряду с большими запасами железа и никеля на астероиде можно найти платину и золото.
Кроме богатств, которые скрывает астероид, он интересен и тем, что может оказаться ядром бывшей планеты. Если теория подтвердится, то исследователи впервые смогут изучить ядро планеты, что позволит понять, сколько драгоценных металлов есть в ядре Земли.
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