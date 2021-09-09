«Это было самое сложное решение». Экс-президент Афганистана Гани извинился за быстрое падение своего правительства

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Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из Кабула, как только талибы подошли к столице, извинился за резкое падение своего правительства.

«Я приношу свои извинения афганскому народу за то, что я не смог закончить свою каденцию иначе», — сказал Гани.

Также он в очередной раз опроверг слухи, что якобы забрал с собой миллионы долларов.

Экс-президент объяснил, что покинул страну по настоянию своей службы безопасности, чтобы избежать жестокой бойни в городе, подобной той, что произошла во время Гражданской войны в 1990-х годах.

«Уехать из Кабула было самым сложным решением в моей жизни», — отметил политик

Нынешнее заявление в значительной степени перекликается с тем, что он написал из ОАЭ.

«Коррупция — это чума, которая наносит ущерб нашей стране в течение десятилетий, и борьба с коррупцией была в центре моих усилий», — добавил Гане.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Талибану» не позволят превратить Афганистан в безопасную гавань для террористических группировок.

«НАТО и все международное сообщество не допустят, чтобы страна снова стала убежищем для террористов», — подчеркнул Столтенберг.