«Это было самое сложное решение». Экс-президент Афганистана Гани извинился за быстрое падение своего правительства
- Автор:
- София Телишевская
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Getty Images
Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, который бежал из Кабула, как только талибы подошли к столице, извинился за резкое падение своего правительства.
«Я приношу свои извинения афганскому народу за то, что я не смог закончить свою каденцию иначе», — сказал Гани.
Также он в очередной раз опроверг слухи, что якобы забрал с собой миллионы долларов.
Экс-президент объяснил, что покинул страну по настоянию своей службы безопасности, чтобы избежать жестокой бойни в городе, подобной той, что произошла во время Гражданской войны в 1990-х годах.
«Уехать из Кабула было самым сложным решением в моей жизни», — отметил политик
Нынешнее заявление в значительной степени перекликается с тем, что он написал из ОАЭ.
«Коррупция — это чума, которая наносит ущерб нашей стране в течение десятилетий, и борьба с коррупцией была в центре моих усилий», — добавил Гане.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Талибану» не позволят превратить Афганистан в безопасную гавань для террористических группировок.
«НАТО и все международное сообщество не допустят, чтобы страна снова стала убежищем для террористов», — подчеркнул Столтенберг.
- 6 сентября исламское движение «Талибан» объявило, что взяло под контроль последний оплот сопротивления в Афганистане — провинцию Панджшер, которую обороняют силы «Национального фронта сопротивления». Многие СМИ сообщили, что талибы захватили провинцию не без помощи Пакистана.
- Через день талибы подняли свой флаг над столицей Панджшера и заявили о побеге лидера сопротивления в Турцию.