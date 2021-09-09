ОБСЕ: На Донбассе боевики провели учения на запрещенной территории — от взрывов пострадали гражданские

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Sasha Maksymenko / Flickr

За сутки 8 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1 500 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 8 сентября.

Больше всего нарушений прекращения огня зафиксировали в Донецкой области — 1 090, среди которых один взрыв в воздухе.

При этом в ОБСЕ отмечают, что почти все нарушения произошли в районе населенного пункта Зерновое.

Наблюдатели предполагают, что это связано с учениями, которые устроили боевики. Там они слышали 1 000 выстрелов и серий из крупнокалиберных пулеметов.

В организации уточняют, что на этом участке запрещено проводить учения в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов. При этом один взрыв произошел в воздухе, а 46 — неопределенного происхождения.

Все нарушения в Луганской области зафиксировали в районе участка разведения у Золотого. В Золотом тоже слышали взрывы, а ближе к Попасной — взрывы, стрельбу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, миссия подтвердила информацию о жертве среди гражданского населения. Речь идет о пожилой женщине из оккупированной Горловки, которой после взрыва ампутировали ногу.

Свободу передвижения наблюдателей снова ограничивали.