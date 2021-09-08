Novavax начала испытания новой вакцины — сразу и от коронавируса, и от гриппа

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Американская компания Novavax сообщила о начале предварительных испытаний своей новой вакцины, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа.

Об этом пишет Reuters.

Исследования проведут в Австралии. В них примут участие 640 человек в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом или вакцинировались против него. Участники исследования получат комбинированную вакцину и от коронавируса, и от гриппа.

«Комбинация этих двух вакцин... может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы», — сказал менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.