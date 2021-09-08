Китай предложил помощь «Талибану»: подарит вакцину от коронавируса и продовольствие
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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МИД России / Flickr
Китай предложил правительству Афганистана — боевикам движения «Талибан» — помощь в борьбе с коронавирусом и гуманитарную. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в среду, 8 сентября.
Ван И сказал, что соседние с Афганистаном страны должны «сыграть уникальную роль не только в решении их «законных» проблем, но и в создании благоприятных внешних условий для восстановления стабильности в Афганистане». Он предложил помочь Афганистану в борьбе с коронавирусом. Так, например, Китай дарит афганцам 3 миллиона доз вакцины.
Кроме того, Китай решил срочно предоставить гуманитарную помощь: продовольствие, зимние принадлежности и лекарства на сумму 200 миллионов юаней (около $31 миллиона).
После того, как будут выполнены «условия безопасности», Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые помогут улучшить условия жизни людей, и, в пределах своих возможностей, поддержать мирное восстановление Афганистана и экономическое развитие.
Кроме этого, Китай заявил, что приветствует окончание «трехнедельной анархии» в Афганистане с созданием нового временного правительства «Талибана» в Кабуле.
- 6 сентября исламское движение «Талибан» объявило, что взяло под контроль последний оплот сопротивления в Афганистане — провинцию Панджшер, которую обороняют силы «Национального фронта сопротивления». Многие СМИ сообщили, что талибы захватили провинцию не без помощи Пакистана.
- Через день талибы подняли свой флаг над столицей Панджшера и заявили о побеге лидера сопротивления в Турцию.