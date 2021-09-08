«Укрзалізниця» ежемесячно будет продавать на 3 тысячи билетов больше. Компания сократила бронь для своих сотрудников
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Konrad Lembcke / Flickr
«Укрзалізниця» сократила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников. Благодаря этому в продажу ежемесячно будет поступать 3 тысячи дополнительных билетов. Об этом компания сообщила в среду, 8 августа.
В одном из поездов бронь вообще отменили, потому что забронированные места не использовали. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех — на четверть. Ранее места, которые оставались для рабочих поездок железнодорожников и не были выкуплены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда. Однако нередко пассажиры не успевали их покупать, соответственно, железная дорога теряла прибыль.
Полного списка рейсов, где увеличится количество билетов нет, однако известно, что это, в частности, поезда:
- № 738 Киев — Запорожье;
- № 7/8 Киев — Черновцы
- № 82 Новоалексеевка — Харьков.
- «Укрзалізниця» подписала договор с Deutsche Bahn. Это означает, что в Украину прибудет команда немецких менеджеров, которая и будет руководить реформой.
- «Укрзалізниця» заплатит 377,8 миллиона гривен штрафов за несвоевременную доставку грузов в 2019—2021 годах.