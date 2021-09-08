«Имел мощные коррупционные связи». СБУ объявила новое подозрение начальнику Летной академии НАУ

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СБУ

Служба безопасности Украины объявила новое подозрение начальнику Летной академии Национального авиационного университета Александру Чумаку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину подозревают во взяточничестве по ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Новое подозрение Чумаку вручали в одной из больниц города Киева, куда он приехал из Кропивницкого, чтобы якобы «подправить» свое здоровье.

По версии следствия, Чумак имеет мощные коррупционные связи в регионе, что позволило ему «уверенно себя чувствовать», даже несмотря на объявление подозрения со стороны СБУ.

Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа начальник Летной академии НАУ угрожал предпринимателю «уничтожить» его бизнес.

Оперативники задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Также СБУ опубликовала видео, на которых зафиксированы встречи фигурантов производства с директором компании, от которого требовали деньги. Среди прочего, на записях видно, как начальник академии договаривается об откатах с учебных полетов студентов и о том, чтобы взятка была в долларах, а Чумак признается, что заставляет студентов вносить «дополнительные платежи».

СБУ не называет имени подозреваемого, однако на сайте академии указано, что ее с марта нынешнего года возглавляет Александр Чумак.