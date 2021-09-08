Ученые выяснили, что в ответ на изменение климата животные «перевоплощаются» — у них увеличиваются крылья и клюв

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В ответ на изменение климата животные «перевоплощаются» — теплокровные виды эволюционируют, чтобы иметь большие клювы, ноги и уши и с их помощью регулировать температуру тела по мере того, как планета нагревается. Если животным не удается контролировать температуру тела, они могут перегреться и погибнуть.

Об этом говорится в исследовании австралийского Университета Дикина, которое цитирует BBC.

Ученые предупреждают, что физиологические изменения не означают, что животные справляются с изменением климата: «Это просто означает, что они развиваются, чтобы выжить. Вызванное нами изменение климата оказывает на них огромное давление. Некоторые виды адаптируются, однако другие — нет», — отметила автор исследования Сара Райдинг.

Некоторые животные в теплом климате эволюционировали, чтобы иметь большие клювы или уши и таким образом легче переносить тепло. Большее крыло, ухо или клюв дает маленьким животным большую площадь поверхности, которая помогает справиться с избыточным теплом.

В исследовании говорится, что у некоторых видов австралийских попугаев размер клюва увеличился на 4—10% с 1871 года, что соответствует повышению летних температур. Ученые говорят, что трудно считать климат единственной причиной изменения формы, но другие примеры изменения животных указываются именно на воздействие тепла. У мышей появляются более длинные хвосты, у землероек — более длинные хвосты и ноги, а у летучих мышей в теплом климате — большие крылья.

Исследование предполагает, что изменение вида, вероятно, продолжится по мере того, как климат будет становиться теплее, так как более высокие температуры будут влиять на потребность животных регулировать температуру своего тела.

В 2021 году в некоторых странах зафиксировали самые высокие температуры за последние десятилетия, а июль признали самым жарким месяцем в мире.

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