Рада поддержала законопроект о реформировании библиотек. Будет «адекватная» терминология и современный функционал
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5202 о библиотеках и библиотечном деле. Его цель — реформировать библиотечное дело с учетом лучшего мирового опыта, а также повысить качество услуг, которые оказывают в библиотеках.
Соответствующее решение народные депутаты приняли на заседании в среду, 8 сентября, а детали сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
За законопроект проголосовали 328 депутатов. Ткаченко рассказал, что он предусматривает:
- Библиотечную сеть европейского образца. Современная классификация библиотек, которая учитывает все возможные варианты основания и назначения библиотек.
- Введение «адекватной» современной терминологии.
- Современный функционал библиотек разного уровня.
- Защита от «хаотического закрытия» публичных библиотек.
- Государственный учет редких и ценных изданий.
- Развитие Национальной электронной библиотеки как единого информационного ресурса с документами, которые составляют культурное достояние украинского народа. В открытом доступе для всех.
- Разработка мотивации для специалистов в библиотечной отрасли: денежные стимулы и социальные гарантии.
Глава Минкультуры рассказал, что действующий закон функционирует еще с 2000-х и нуждается в значительной доработке. А новый законопроект позволит в значительной мере реализовать Стратегию по развитию чтения и улучшить библиотечные услуги.
- Министерство культуры и информационной политики обещало усовершенствовать систему отбора книг для закупки в библиотеки и добавить новые критерии. Недавно там обещали остановить закупку книги «Чтобы в 16 не было поздно» Марины Ланге для библиотек из-за устоявшихся гендерных стереотипов.