Рада призвала мировое сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины
- Автор:
- Олег Панфилович
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Yevheniya Kravchuk / Facebook
Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу из-за незаконной подготовки к выборам в Госдуму России в оккупированном Крыму и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей.
За это проголосовали 318 нардепов.
Депутаты считают это нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года (Будапештский меморандум), резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» № 68/262, принятой 27 марта 2014 года, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и других международно-правовых актов.
Нардепы призвали международное сообщество принять все необходимые меры, чтобы предостеречь Россию от проведения выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ, если голосование на временно оккупированных территориях будет проведено, и ввести санкции против представителей органов власти и оккупационных служб РФ, которые организуют голосования на оккупированных территориях.
- ЦИК России приняла постановление, согласно которому жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами разрешили голосовать на российских выборах в Государственную думу. Там отметили, что онлайн-голосование состоится в ряде российских регионов, в том числе в Ростовской области. Именно там зарегистрировано больше всего людей, которые получили российский паспорт в упрощенном порядке — после указа президента Владимира Путина о предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса.
- Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за разрешения голосовать жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами на выборах в Госдуму РФ.
- Выборы в Государственную думу России состоятся 19 сентября 2021 года. Но Путин подписал указ о расширении дат голосования, поэтому выборы будут проходить с 17 до 19 сентября. Также россияне будут избирать руководителей девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.