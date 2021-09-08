В России погиб глава Министерства чрезвычайных ситуаций Зиничев

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ТАСС

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб на учениях.

«МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — сказали в ведомстве.

По словам одного из источников РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности.

В течение почти десяти лет — с 2006 по 2015-й год — Зиничев работал в охране Владимира Путина, сопровождая того в поездках.