В России погиб глава Министерства чрезвычайных ситуаций Зиничев
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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ТАСС
Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Евгений Зиничев погиб на учениях.
«МЧС РФ с прискорбием сообщает, что при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от ЧС, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — сказали в ведомстве.
По словам одного из источников РБК, Зиничев погиб во время ведомственной съемки, когда пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы. Съемки были для учебного фильма МЧС. Сотрудник съемочной группы также погиб.
Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности.
В течение почти десяти лет — с 2006 по 2015-й год — Зиничев работал в охране Владимира Путина, сопровождая того в поездках.
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