На решения судей ВАКСа 12 раз пытались повлиять посторонние люди, в том числе «слуга» Камельчук

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Судьи Высшего антикоррупционного суда за первые два года работы 12 раз жаловались на попытки вмешательства в их деятельность.

Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщила глава ВАКС Елена Танасевич.

По трем обращениям Высшему совету правосудия пришлось принимать меры, чтобы обеспечить независимость судей.

Речь идет об угрозах следственной судье на ее личной странице в Facebook, о взрыве гранаты на территории внутреннего двора суда и об обращении народного депутата с требованием избрания определенной меры пресечения подозреваемому. Последнее обращение адресовали самой Танасевич.

«В августе 2021 года поступило обращение народного депутата Украины ко мне, как председателю суда, с предложением об избрании конкретной меры пресечения в пределах указанного им уголовного производства», — сказала руководительница ВАКСа.

На сайте Высшего совета правосудия сообщается, что этим депутатом был слуга народа Юрий Камельчук.

По словам руководительницы ВАКС, сейчас на основании первых двух обращений продолжается досудебное расследование. Кроме того, ВРУ направила обращение в Верховную Раду о недопустимости вмешательства в деятельность судей.

По еще двум жалобам судей проводится проверка, а в семи других случаях ВРП не нашла угрозы независимости судей.

Напомним, 5 сентября исполнилось два года со дня запуска Высшего антикоррупционного суда. Он рассматривает коррупционные уголовные дела в отношении депутатов, судей и других топ-чиновников.