«У нее есть право выбирать». Отец Бритни Спирс подал документы на официальное прекращение опеки над дочерью
- Автор:
- София Телишевская
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Отец певицы Джеймс Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса просьбу о прекращении опекунства над дочерью Бритни и признал, что у него больше нет оснований контролировать ее жизнь.
Об этом сообщает NBC News.
В документах он отметил, что певица имеет право на то, чтобы суд самостоятельно решил, есть нуждается ли она в опекунстве. Также он считает, что состояние дочери изменилось настолько, что причин для продолжения опекунства больше нет.
«Если мисс Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что сама может справиться со своей жизнью, мистер Спирс считает, что она должна получить этот шанс», — говорится в документе.
Последнее слово будет за судьей Брендой Пенни, которая ведет дело об опеке.
Джеймс Спирс получал по $16 тысяч в месяц как опекун певицы, которая зарабатывала миллионы. Он также контролировал ее финансы.
- В 2006—2007 годах, после развода с мужем Кевином Федерлайном, певица утратила опеку над детьми. Некоторое время она лечилась от наркозависимости и была пациенткой психиатрических лечебниц. В 2008 году, когда Бритни лежала в психбольнице, ей назначили опекунов — ими стали ее отец Джеймс Спирс и адвокат Эндрю Воллет. Они получили контроль над ее жизнью и финансами.
- Бритни Спирс через суд пыталась избавиться от опекунства. В июне 2021 года она впервые выступила на открытом заседании, где обвинила своего отца в том, что он заставлял ее давать концерты и принимать психотропные препараты. Сам Джеймс Спирс утверждает, что действует только в интересах своей дочери и желает ей добра. Суд отказал певице в освобождении от опекунства.
- 13 августа стало известно, что Джеймс Спирс решил отказаться от опекунства над своей дочерью.