В Украине за сутки более 2,5 тысячи человек заболели COVID-19, умерли 60 пациентов

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Thana Prasongsin / Getty Images

По состоянию на утро 8 сентября в Украине зафиксировали 2 772 случая COVID-19. За сутки медики госпитализировали 1 017 человек, а 60 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных болезнью.

В то же время выздоровели 1 411 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели 2 303 276 человек;

выздоровели 2 216 017 человек;

летальных исходов — 54 114.

Что касается вакцинации, за сутки 7 сентября медики вакцинировали 149 618 человек. С начала прививочной кампании привиты 5 666 019 человек, из них одну дозу получили — 5 666 017, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 407 024 (из них двое получили одну дозу за рубежом).