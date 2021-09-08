Первая ракетка Украины Свитолина вылетела с US Open. Она проиграла 19-летней канадской спортсменке

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США проиграла 73-й ракетке мира из Канады Лейле Фернандес.

Так, Свитолина не нашла противодействия агрессивной игре 19-летней теннисистки.

Украинка победила лишь во второй партии — 6:3. Первый сет Свитолина проиграла 3:6, а третий закончила со счетом 6:6, где в тай-брейке боролась за полуфинал. Однако сил не хватило — 5:7.

В следующем раунде Фернандес сыграет с беларуской Ариной Соболенко, которая переиграла Барбору Крейчикову из Чехии.

Впрочем, участие Украины в US Open не заканчивается поражением Свитолиной. Уже сегодня, 8 сентября, свой матч в полуфинале микста проведет вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.