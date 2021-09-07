В Украине официально зарегистрировали первые пять коллекторских компаний

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Flickr / Национальный банк Украины

Первые юридические лица получили статус коллекторских компаний, пройдя процедуру регистрации в Национальном банке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ и назвала перечень компаний, о которых идет речь:

ООО «Компания Аксилиум» (ЕГРПОУ 43227197);

ООО «Инфидис» (ЕГРПОУ 41476560);

ООО «Финтех-коллект» (ЕГРПОУ 44364802);

ООО «Служба исполнения взыскания» (ЕГРПОУ 44303859);

ООО «Украинское коллекторское агентство» (ЕГРПОУ 41501722).

Соответствующие решение принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

В 2021 году в Украине впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний. Теперь, чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

Только компании, внесенные в реестр, имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.