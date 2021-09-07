Amnesty International: Силовики насилуют и унижают сирийских беженцев, которые вернулись домой

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Kate Geraghty / The Sydney Morning Herald / Fairfax Media via Getty Images

Беженцы, вернувшиеся в Сирию, систематически подвергаются пыткам, унижению и сексуальному насилию со стороны силовиков. Сирийские пограничники считают, что все, кто покинул страну во время войны — террористы и «их нужно унижать».

Об этом говорится в докладе правозащитников из Amnesty International.

Доклад основан на свидетельствах более 40 вернувшихся в страну беженцев и их родственников. Специалисты собирали эти данные в течение года с июня 2020-го.

Так, правозащитники задокументировали 66 случаев нарушения прав беженцев силовиками Асада. Среди жертв есть 13 детей, 15 женщин и 38 мужчин. Также пять человек, вернувшихся в Сирию, умерли в заключении, а еще 17 — пропали без вести.

«Военные действия, может быть, и утихли, но склонность сирийского правительства к чудовищным нарушениям прав человека не исчезла», — подчеркивают правозащитники.

Девушка бежавшая во время войны в Ливан, вернувшись в Сирию с сыном-подростком и трехлетней дочерью, также столкнулась с насилием и рассказала об этом правозащитникам. Она говорит, что их сразу же задержали на границе и переправили в особый центр содержания, где продержали 29 часов. Потом ее несколько раз изнасиловали сотрудники органов госбезопасности.

«Добро пожаловать в твою страну», — сказал девушке один из насильников.

«Если снова уедешь из Сирии и вернешься, то поприветствуем еще лучше. Мы хотим так унизить тебя и твоего сына, чтобы вы всю жизнь это помнили», — объяснил свое поведение силовик.

В докладе говорится о 14 случаях сексуального насилия, в том числе семи изнасилованиях, жертвами которых стали пять женщин, мальчик-подросток и пятилетняя девочка.

Правозащитники отмечают, что многие бежавшие из страны семьи вернулись назад без мужчин, поскольку они боятся ареста. Тем не менее правительство Башара Асада продолжает зазывать беженцев обратно в страну.